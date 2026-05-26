Ушаков раскрыл программу визита Путина в Казахстан

Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Казахстане поднимет тему цифровизации и искусственного интеллекта. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Визит главы государства в Казахстан начнется 27 мая и продлится три дня. 28 мая он поучаствует в Евразийском экономическом форуме, а 29 мая — в заседании ВЕЭС.

Юрий Ушаков

Помимо господина Путина, участие в заседании ВЕЭС подтвердили президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров и вице-премьер Армении Мгер Григорян. Кроме того, к заседанию в расширенном составе подключатся представители государств-наблюдателей: президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак, уточнил господин Ушаков.

«Что касается нашего президента, то в своем выступлении он даст оценку текущему уровню цифровизации и развития искусственного интеллекта в мире и в рамках Евразийского экономического союза»,— сказал Юрий Ушаков журналистам (цитата по ТАСС). По его словам, Владимир Путин также расскажет о плане внедрения технологий искусственного интеллекта в России.

Во время визита в Казахстан Владимир Путин также проведет переговоры с Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудят в том числе транзит нефти из России в Китай через Казахстан, сообщил Юрий Ушаков. Стороны подготовили к подписанию 16 двусторонних документов. В частности, главы государств подпишут совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов.