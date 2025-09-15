Фартовый настрелял на пятерку

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам колонии строгого режима Александра Дискова (по прозвищу Фартовый) и обязал его выплатить потерпевшей Людмиле Кротовой 150 тыс. руб. моральной компенсации. Согласно обвинению, подсудимый у бара «Нравы» расстрелял ее автомобиль и избил мужчину, который пытался его остановить. На вопрос журналистов признает ли он свою вину — Александр Дисков промолчал. Ранее настаивал на том, что находился в состоянии самообороны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дисков (Фартовый)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Дисков (Фартовый)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В основу уголовного дела Александра Дискова легли события, произошедшие 12 ноября 2024 года у бара «Нравы» на ул. Радищева в Екатеринбурге. Как следует из обвинительного заключения, Фартовый пришел в заведение, где встретил знакомых Эдуарда Шугурова, Вадима Каримова, Артема и Людмилу Кротовых.

Следствие считает, что во время встречи он поссорился с Людмилой Кротовой, которая несколько раз его оскорбила. Тогда он вышел на парковку бара и семь раз выстрелил из огнестрельного пистолета в принадлежащий ей Cadillac Escalade (ущерб позже был оценен в 966 тыс. руб.).

Затем, по версии следствия, Фартовый начал угрожать Вадиму Каримову, приставив к его голове пистолет.

Эдуард Шугуров «с целью воспрепятствовать противоправным действиям» толкнул его и начал уговаривать не стрелять по автомобилю.

В ответ Александр Дисков дважды ударил его по лицу. От ударов пострадавший упал на асфальт и получил черепно-мозговую травму.

Сначала Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Александра Дискова, затем отправил под домашний арест. В апреле 2024 года мера пресечения была изменена на запрет определенных действий.

В понедельник, 15 сентября, суд признал Александра Дискова виновным по ч. 1 ст. 118 УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), ч. 2 ст. 167 УК РФ («умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом»), ч. 1 ст. 119 УК РФ («угроза убийством») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия»).

Судья назначил ему пять лет колонии строгого режима с обязательством выплатить 150 тыс. руб. моральной компенсации пострадавшей. Гособвинитель запрашивал для него семь лет колонии строгого режима.

Во время оглашения приговора Фартовый спрятал лицо за медицинской маской и переминался с ноги на ногу. На вопросы журналистов отвечал молчанием. Сторона защиты не стала отвечать на вопрос «Ъ-Урал», будет ли обжалован приговор.

Перед тем, как Александра Дискова заключили в наручники, он снял и поцеловал через маску свой большой нательный серебряный крест.

Потерпевшая Людмила Кротова рассказала «Ъ-Урал», что удовлетворена приговором. «Этот приговор — про безопасность. Он показывает, что даже резонансные фигуранты равны перед законом, а угрозы, насилие и оружие в общественных местах недопустимы. Надеюсь, наказание станет предупреждением для тех, кто считает иначе»,— подчеркнула она.

Артем Путилов