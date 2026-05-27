Арабские страны пересмотрят статус военных баз США в Персидском заливе

Страны Персидского залива намерены обсудить с США статус и функционал размещенных на их территории американских баз. Об этом «Ъ» сообщил дипломатический представитель одного из государств региона. По его словам, этот вопрос планируют обсудить после завершения конфликта США, Израиля и Ирана.

По данным собеседника «Ъ», арабские страны региона сомневаются в необходимости размещать на постоянной основе американские военные объекты, если они не гарантируют защиту. В качестве примера собеседник привел удары Ирана по государствам региона после начала операции США и Израиля.

«Думаю, в рамках послевоенной структуры безопасности в регионе государства Залива и США достигнут договоренности о неиспользовании баз для любых прямых нападений на Иран, которые могли бы поставить под угрозу безопасность этих государств»,— заявил один из собеседников «Ъ».

После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля республика ответила ударами по американским объектам на Ближнем Востоке. Атакам подверглись Бахрейн, Катар, Кувейт, Иордания, Саудовская Аравия и ОАЭ.

