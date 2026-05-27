В Германии бывшую террористку из RAF приговорили к 13 годам тюрьмы

Земельный суд в германском городе Ферден приговорил бывшую участницу террористической группировки «Фракция красной армии» (RAF) Даниэле Клетте к 13 годам лишения свободы. Приговор вынесен за участие в вооруженных ограблениях с 1999 по 2016 год.

67-летнюю Даниэле Клетте относят к так называемому третьему поколению членов RAF — группировка была создана в 1970 году, а она присоединилась к ней в конце 1980-х. Ее также обвиняют в участии в трех терактах, в том числе стрельбе по посольству США в Бонне в 1991 году и взрыве тюрьмы Вайтерштадт в 1993 году. При этом, как заявил после этого приговора руководитель берлинского Проекта по борьбе с экстремизмом Ганс-Якоб Шиндлер, Клетте не будут вынесены приговоры по делам, связанным с терроризмом, из-за истечения сроков давности.

С начала 1990-х Клетте находилась в бегах, ее арестовали в Берлине в 2024 году. До ареста она вместе с сообщниками совершила несколько вооруженных ограблений супермаркетов, банков и автомобилей инкассаторов.

Яна Рождественская