В Германии предъявили обвинения бывшей участнице террористической группировки RAF

Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения бывшей участнице леворадикальной террористической группировки «Фракция красной армии» (RAF) Даниэле Клетте. Об этом сообщают немецкие СМИ NDR, WDR и Sueddeutsche Zeitung. В числе прочего ее обвиняют в причастности к трем терактам в 1990-е годы.

Клетте относят к так называемому третьему поколению членов RAF — организация была создана в 1970 году, а она присоединилась к ней в конце 1980-х. С начала 1990-х Клетте находилась в бегах, ее арестовали в Берлине в 2024 году.

Клетте обвиняют в покушении на убийство в связи с тем, что 13 февраля 1991 года она вместе с двумя сообщниками выпустила около 250 пуль по посольству США в Бонне. Пострадавших не было. Кроме этого, Клетте обвиняют во взрыве тюрьмы Вайтерштадт в 1993 году. Еще одно обвинение — в покушении на убийство в связи с нападением на отделение Deutsche Bank в Эшборне в 1990 году. Ранее ей также предъявили обвинения в нескольких ограблениях в 2000–2010-е годы.

