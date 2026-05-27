Сборная США

Место в рейтинге FIFA — 16-е.

Чемпионат мира 2022 года — 1/8 финала.

Ключевые игроки — Серджиньо Дест (ПСВ, Нидерланды), Алекс Фримен («Вильярреал», Испания), Марк Маккензи («Тулуза», Франция), Уэстон Маккенни («Ювентус», Италия), Тайлер Адамс («Борнмут», Англия), Джованни Рейна («Боруссия», Менхенгладбах, Германия), Кристиан Пулишич («Милан», Италия), Фоларин Балогун («Монако», Франция), Тимоти Веа («Марсель», Франция).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 2,4.

Сборная Турции

Место в рейтинге FIFA — 22-е.

Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Мерих Демираль («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Чаглар Сеюнджю, Керем Актюркоглу (оба — «Фенербахче»), Хакан Чалханоглу («Интер», Италия), Кан Айхан («Галатасарай»), Арда Гюлер («Реал», Испания), Кенан Йылдыз («Ювентус», Италия).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 2,8.

Сборная Парагвая

Место в рейтинге FIFA — 40-е.

Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Густаво Гомес, Рамон Соса (оба — «Палмейрас», Бразилия), Омар Альдерете («Сандерленд», Англия), Мигель Альмирон («Атланта», США), Антонио Санабриа («Кремонезе», Италия).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 4,7.

Сборная Австралии

Место в рейтинге FIFA — 27-е.

Чемпионат мира 2022 года — 1/8 финала.

Ключевые игроки — Мэтью Райан («Леванте», Испания), Милош Дегенек («Апоэль», Кипр), Джордан Бос («Фейенорд», Нидерланды), Мартин Бойл («Хайберниан», Шотландия), Нестори Иранкунда («Уотфорд», Англия).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 8,5.