Для спасения Алины Бондаренко не хватает 963 240 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Алины прогрессирующая форма грудопоясничного сколиоза самой тяжелой, 4-й степени. Деформация позвоночника увеличивается, девочка испытывает сильную боль в спине, нарастает дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. Алине необходимо хирургическое лечение с использованием новой технологии VBT, которая устранит искривление, сохранив подвижность позвоночника. После операции спина девочки максимально выпрямится, уйдет боль, исчезнет асимметрия тела. Алина сможет вести активный образ жизни».

Стоимость операции 2 247 240 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1 250 000 руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 963 240 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Алину Бондаренко, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Алины — Татьяны Александровны Бондаренко. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).