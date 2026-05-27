Теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Roland Garros

15-я ракетка мира Карен Хачанов пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Во втором раунде россиянин обыграл аргентинца Марко Трунгеллити, занимающего 81-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Матч продлился 3 часа 45 минут и завершился со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 7:6 (7:4). Следующим соперников Карена Хачанова станет 106-я ракетка мира нидерландец Йеспер де Йонг, который во втором круге оказался сильнее итальянца Федерико Чины. Ранее теннисисты встречались на корте один раз, победу одержал россиянин.

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа. Общий призовой фонд соревнований составляет €61,7 млн. В прошлом году победителем в мужском одиночном разряде стал испанец Карлос Алькарас, который в этом сезоне не участвует в состязании из-за травмы запястья.

Таисия Орлова