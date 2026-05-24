Вернуться в Париж и победить

Мирра Андреева начала борьбу за титул на Roland Garros

В Париже на кортах Roland Garros стартовал Открытый чемпионат Франции, на котором успешно вступила в борьбу россиянка Мирра Андреева. Обыграв в двух сетах француженку Фиону Ферро, она подтвердила, что может рассматриваться в качестве одной из главных претенденток на победу в турнире. Вышел во второй круг и Карен Хачанов, не отдавший ни одной партии французу Артюру Жеа. Свидетелем этих успехов российских игроков стал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Лето в Париже в этом году наступило рано. На Марсовом поле у Эйфелевой башни разместились сотни загорающих, а на кортах Roland Garros тем временем не до релакса. Первый день грунтового мейджора прошел в условиях, которые напоминают Australian Open: жара под 35 градусов при полном штиле. Хотя, например, для Карена Хачанова, по его словам, лучше уж пекло, чем сырость и тяжелые мячи, как на прошлой неделе в Гамбурге. На сухих и более быстрых кортах таким мощным игрокам, как он, легче использовать свои сильные качества.

Для Мирры Андреевой старт этого Открытого чемпионата Франции был сопряжен с испытанием примерно такой же сложности, что и финиш турнира в прошлом году, хотя и с противоположным результатом. Как и тогда в парижском четвертьфинале, соперницей первой ракетки России на корте Philippe Chatrier снова оказалась представительница Франции, попавшая в основную сетку благодаря wild card, но не сенсационная Лоис Буассон, которая, к слову, за 12 месяцев после неожиданного триумфа во встрече с Андреевой так ни разу и не обыграла какую-нибудь другую теннисистку из первой двадцатки, а достаточно предсказуемая Фиона Ферро. Главные достижения этой 29-летней француженки — единственный за карьеру титул WTA, завоеванный в Палермо, и выход в 1/8 финала Roland Garros — датируются специфическим 2020 годом, по ходу которого календарь турниров был значительно переформатирован из-за пандемии коронавируса. Пять лет назад Ферро входила в число 40 лучших в мире, но затем быстро откатилась далеко за пределы топ-100.

Сказать, что этот матч вызвал ажиотаж, было бы большим преувеличением. Ферро поддерживали — и порой довольно громко, но на трибунах главной арены Roland Garros зияли основательные проплешины. Француженка много бегала и сильно старалась, однако для победы над нынешней Андреевой ее усилий было недостаточно. Взяв чужую подачу во втором гейме первой партии, Андреева в седьмом и девятом геймах отыграла в общей сложности пять брейк-пойнтов, после чего завершила сет красивой комбинацией с использованием укороченного и обводящего ударов. Во втором сете после двух брейков россиянка повела — 4:1, к началу восьмого гейма Ферро сократила свое отставание до минимума, но на концовку ее не хватило. В итоге — 6:3, 6:3 за 1 час 11 минут.

Четыре двойные ошибки нынешней восьмой ракетки мира и полуфиналистки Roland Garros 2024 года в целом не испортили положительного впечатления от ее игры.

Что касается Карена Хачанова, которому, как и Мирре Андреевой, достался французский обладатель wild card — 21-летний Артюр Жеа, то в его матче тоже присутствовала определенная интрига. Впрочем, после тай-брейка второй партии, который остался за россиянином, она под палящим солнцем быстренько испарилась. После окончания встречи, завершившейся со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 6:0, корреспондент “Ъ” поинтересовался у Хачанова, могут ли почти экстремальные условия сказаться на итогах турнира.

«Жара здесь действительно аномальная. Но кто как будет справляться физически в таких условиях, сказать не берусь. Это станет ясно по ходу дела»,— ответил Хачанов, который пока вроде бы чувствует себя хорошо.

Ракетка Мирра

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024

Фото: William West / AFP

Мирра Андреева (на фото справа) занимается большим теннисом с 6 лет

Фото: @_mirraandreeva_

Мирра Андреева и бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — одного из четырех турниров Большого шлема

Фото: Christophe Ena / AP

В 2023 году Мирра Андреева дебютировала на Открытом чемпионате США (на фото — в отеле InterContinental New York Barclay)

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка проходит в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получают серебряные медали в парном турнире на Олимпийских играх в Париже в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024, где она дошла до 1/8 финала

Фото: @hiltonmelbournelqs

В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации
На фото: у частного самолета

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы в отеле перед турниром Открытого чемпионата Австралии-2025

Фото: @hiltonmelbournelqs

Мирра Андреева побеждает в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае в феврале 2025 года

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Теннисистка на церемонии награждения после финального матча турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США

Фото: Mark J. Terrill / AP

