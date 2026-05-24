Вернуться в Париж и победить

В Париже на кортах Roland Garros стартовал Открытый чемпионат Франции, на котором успешно вступила в борьбу россиянка Мирра Андреева. Обыграв в двух сетах француженку Фиону Ферро, она подтвердила, что может рассматриваться в качестве одной из главных претенденток на победу в турнире. Вышел во второй круг и Карен Хачанов, не отдавший ни одной партии французу Артюру Жеа. Свидетелем этих успехов российских игроков стал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теннисистка Мирра Андреева

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Теннисистка Мирра Андреева

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Лето в Париже в этом году наступило рано. На Марсовом поле у Эйфелевой башни разместились сотни загорающих, а на кортах Roland Garros тем временем не до релакса. Первый день грунтового мейджора прошел в условиях, которые напоминают Australian Open: жара под 35 градусов при полном штиле. Хотя, например, для Карена Хачанова, по его словам, лучше уж пекло, чем сырость и тяжелые мячи, как на прошлой неделе в Гамбурге. На сухих и более быстрых кортах таким мощным игрокам, как он, легче использовать свои сильные качества.

Для Мирры Андреевой старт этого Открытого чемпионата Франции был сопряжен с испытанием примерно такой же сложности, что и финиш турнира в прошлом году, хотя и с противоположным результатом. Как и тогда в парижском четвертьфинале, соперницей первой ракетки России на корте Philippe Chatrier снова оказалась представительница Франции, попавшая в основную сетку благодаря wild card, но не сенсационная Лоис Буассон, которая, к слову, за 12 месяцев после неожиданного триумфа во встрече с Андреевой так ни разу и не обыграла какую-нибудь другую теннисистку из первой двадцатки, а достаточно предсказуемая Фиона Ферро. Главные достижения этой 29-летней француженки — единственный за карьеру титул WTA, завоеванный в Палермо, и выход в 1/8 финала Roland Garros — датируются специфическим 2020 годом, по ходу которого календарь турниров был значительно переформатирован из-за пандемии коронавируса. Пять лет назад Ферро входила в число 40 лучших в мире, но затем быстро откатилась далеко за пределы топ-100.

Сказать, что этот матч вызвал ажиотаж, было бы большим преувеличением. Ферро поддерживали — и порой довольно громко, но на трибунах главной арены Roland Garros зияли основательные проплешины. Француженка много бегала и сильно старалась, однако для победы над нынешней Андреевой ее усилий было недостаточно. Взяв чужую подачу во втором гейме первой партии, Андреева в седьмом и девятом геймах отыграла в общей сложности пять брейк-пойнтов, после чего завершила сет красивой комбинацией с использованием укороченного и обводящего ударов. Во втором сете после двух брейков россиянка повела — 4:1, к началу восьмого гейма Ферро сократила свое отставание до минимума, но на концовку ее не хватило. В итоге — 6:3, 6:3 за 1 час 11 минут.

Четыре двойные ошибки нынешней восьмой ракетки мира и полуфиналистки Roland Garros 2024 года в целом не испортили положительного впечатления от ее игры.

Что касается Карена Хачанова, которому, как и Мирре Андреевой, достался французский обладатель wild card — 21-летний Артюр Жеа, то в его матче тоже присутствовала определенная интрига. Впрочем, после тай-брейка второй партии, который остался за россиянином, она под палящим солнцем быстренько испарилась. После окончания встречи, завершившейся со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 6:0, корреспондент “Ъ” поинтересовался у Хачанова, могут ли почти экстремальные условия сказаться на итогах турнира.

«Жара здесь действительно аномальная. Но кто как будет справляться физически в таких условиях, сказать не берусь. Это станет ясно по ходу дела»,— ответил Хачанов, который пока вроде бы чувствует себя хорошо.