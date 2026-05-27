Криптоблогеру Битмаме предъявили обвинения по новому уголовному делу

Криптоблогеру Валерии Федякиной, известной как Битмама, предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. Ранее блогер получила срок за мошенничество.

Криптоблогер Валерия Федякина (Битмама)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По информации агентства, обвинения блогеру предъявили по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК — незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет и штраф до 1 млн руб.

Битмаму задержали в сентябре 2023 года. Следствие установило, что криптоблогер без регистрации ИП или юридического лица вела финансовую деятельность под брендами «Битмама» (Bitmama) и «Битмама Финанс» (Bitmama Finance). Последнюю структуру она называла одним из крупнейших криптообменников. Предприниматели вносили деньги в обменники в одной стране и получали в другой. В отличие от банков, берущих комиссию за переводы, Битмама обещала клиентам не только возврат средств, но и выплату процентов при использовании их денег в собственных проектах. Офисы блогера работали в «Москва-Сити», на Новом Арбате и в Дубае.

Потерпевшими по делу Битмамы были признаны инвестор Гагик Гулакян, потерявший 837 млн руб., а также Евгений Ройтман, Михаил Вестфрид и Юлия Захарчук, лишившиеся более 830 млн руб., 560 млн руб. и 5 млн руб. соответственно. Первоначально Федякиной инкриминировали хищение более 7 млрд руб., но позже эту сумму существенно уменьшили. В июне 2025 года блогеру назначили семь лет лишения свободы. До приговора блогер находилась в СИЗО, под арестом она родила ребенка.

В апреле Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арестовал Гагика Галякуна по делу о назаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК - до 7 лет колонии), по которому теперь проходит в качестве обвиняемой и Федякина.

