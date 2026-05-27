«Яндекс» запустил доставку совместно роботом и курьером

«Яндекс» (MOEX: YDEX) объявил о запуске комбинированного формата доставки: робот-доставщик преодолевает основную часть маршрута, а курьер подключается на финальном этапе и доставляет заказ до двери.

Новый сервис, как считают в компании, позволит бизнесу сократить расходы на логистику «последней мили» на фоне дефицита курьеров и роста стоимости доставки. В компании уточнили, что робот забирает заказ из ресторана, магазина или даркстора, перевозит его по улицам и подъезжает к нужному дому. Далее обычный курьер, находящийся неподалеку, встречает робота у подъезда, забирает у него заказ и передает заказчику.

«Из-за дефицита курьеров на рынке стоимость доставки до двери может расти, особенно в пиковые периоды. Рободоставка, напротив, дешевеет по мере распространения роботов и уже сейчас стоит меньше курьерской», — указано в пресс-релизе.

В «Яндексе» отметили, что один курьер сможет работать сразу с несколькими роботами. Ожидается, что курьеры сохранят прежний уровень дохода за счет возможности выполнять больше заказов за единицу времени.

Комбинированная доставка сейчас доступна части пользователей «Яндекс Лавки» в Москве и Санкт-Петербурге. Сервис планируют запустить и в других городах, где есть рободоставка, а также для «Яндекс Еды». Пользователи смогут выбрать один из нескольких форматов — доставку роботом до подъезда, курьером до двери или комбинированный вариант. В компании уточнили, что комбинированную доставку смогут подключить и партнеры «Яндекс Доставки». Сервис подходит для товаров, которые помещаются в отсек робота-доставщика.

В конце марта начальник столичного главка МВД Олег Баранов рассказал, что московским полицейским представили мобильные комплексы, которые в перспективе могли бы заменить курьеров-доставщиков. Роботы передвигаются со скоростью 3-5 км/ч и соблюдают правила дорожного движения. В октябре 2025 года «Яндекс» заявлял, что компания планирует производить по 1,3 тыс. роботов-доставщиков в месяц.