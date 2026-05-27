Совет директоров «Полюса» рекомендовал дивиденды за первый квартал

Совет директоров золотодобытчика «Полюс» (MOEX: PLZL) рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 29,05 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели планируется направить около 28 млрд руб., пишет «Интерфакс», то есть 30% от EBITDA за отчетный период.

Итоговое собрание акционеров по вопросу дивидендов состоится 30 июня. Последний день для покупки акций под выплату — 10 июля. Список тех, кто сможет претендовать на дивиденды, определят до 13 июля. Дивдоходность составляет 1,37%.

В начале мая акционеры «Полюса» одобрили выплату дивидендов за 2025 год в размере 56,8 руб. на акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов за шесть и девять месяцев прошлого года суммарно акционеры получат 163,65 руб. на одну бумагу.

«Полюс» — одна из крупнейших в мире золотодобывающих компаний по объему запасов драгметалла, входит в топ-5 глобальных лидеров по объему производства. Ключевые активы компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке — в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия). Основной акционер «Полюса» — МКАО «Вандл холдингс лимитед» (46,35%).