«Полюс» выплатит финальные дивиденды за 2025 год по 56,8 руб. на акцию

Акционеры золотодобывающей компании «Полюс» (MOEX: PLZL), одного из мировых лидеров отрасли, одобрили выплату итоговых дивидендов по результатам 2025 года. Как сообщается в материалах компании на сайте раскрытия информации, выплата составит 56,8 руб. на одну обыкновенную акцию.

Дата закрытия реестра лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлена на 18 мая 2026 года. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов за 6 и 9 месяцев 2025 года в размере 106,85 руб. на акцию, суммарные дивидендные выплаты «Полюса» по итогам всего 2025 года составят 163,65 руб. на одну акцию.

«Полюс» занимает второе место в мире среди золотодобывающих компаний по объему запасов золота и входит в пятерку глобальных лидеров по объему производства. Ключевые производственные активы компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке — в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия). Основной акционер «Полюса» — МКАО «Вандл холдингс лимитед» с долей 46,35%.