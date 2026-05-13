Премьеры прокатили со зрителями

Совокупные сборы фильмов в кинопрокате за майские праздники составили 1 млрд руб. против 1,5 млрд руб. годом ранее, также сократилась посещаемость — с 3,7 млн человек до 2,5 млн. Основную кассу принес проект «Коммерсант» с Александром Петровым, и в целом прокат состоял преимущественно из отечественных картин, хотя военные драмы на этот раз особого ажиотажа у зрителей не вызвали.

“Ъ” ознакомился с данными Единой федеральной автоматизированной системы Фонда кино в период с 30 апреля по 11 мая (майские праздники). Из них следует, что посещаемость кинотеатров с 30 апреля по 3 мая составила 1,3 млн человек, а с 7 по 11 мая — 1,2 млн. В прошлом году посещаемость только с 1 по 4 мая составила 2,1 млн зрителей, с 8 по 11 мая — 1,6 млн (см. “Ъ” от 7 мая 2025 года). Совокупно показатель сократился на 35%. Общий бокс-офис проектов за это время составил чуть более 1 млрд руб.: 536,4 млн руб. на первых майских праздниках и 530,6 млн руб.— на вторых. Годом ранее этот показатель составлял 1,5 млрд руб. Средняя цена на билет в этом году колебалась от 486,8 до 491,8 руб.

Большую часть репертуара в майские праздники, как и годом ранее, составляли российские релизы.

Лидером по сборам за период стала драма «Коммерсант» с Александром Петровым (старт проката — 23 апреля), она собрала 198,1 млн руб. На втором месте — военная драма «Ангелы Ладоги» (23 апреля) с общим бокс-офисом в 177,2 млн руб. Замыкает тройку еще один военный проект — «Семь верст до рассвета» (30 апреля), который за майские праздники собрал 126,7 млн руб.

Из зарубежных релизов в прокате были представлены хоррор «Хокум» совместного производства Ирландии, ОАЭ и США (старт проката — 7 мая; касса — 30,2 млн руб.) и «Полутон» (Канада; 25,8 млн руб.), а также американский проект «Вот это драма!» (83,5 млн руб.). Последний два уикенда подряд замыкал топ-5 самых кассовых фильмов. Так же, как и годом ранее, с 1 по 10 мая кинотеатры решили отказаться от альтернативного проката (контент, не имеющий официального правообладателя в РФ), сообщало отраслевое издание «Бюллетень кинопрокатчика». Среди зарубежных картин, которые ожидались в прокате в этот период,— байопик «Майкл» о Майкле Джексоне и «Дьявол носит Prada-2».

В целом совокупный бокс-офис российского проката за прошлый год достиг 50,7 млрд руб., это на 9,3% выше показателей 2024 года, следует из данных ЕАИС. Число проданных билетов, наоборот, сократилось почти на 7%, до 118,6 млн. В результате, как и годом ранее, сборы росли исключительно за счет повышения цен на билеты. В 2024 году кассовые сборы кинотеатров составили 46,4 млрд руб., а количество проданных билетов — 127,3 млн.

В этом году сократилась и средняя посещаемость сеансов — с 14 человек в 2025 году до 10 зрителей, указывает главный редактор отраслевого издания Cinemaplex Рифат Фазлыев: «Падение посещаемости на 35% не удалось компенсировать даже за счет роста цены на билет на 10%. Также никакие из российских патриотических картин ("Ангелы Ладоги", "Семь верст до рассвета", "Литвяк") не привлекли внимание аудитории». По его словам, все релизы показали себя в прокате хуже, чем проект «Коммерсант», который стартовал до начала майских праздников. При этом господин Фазлыев сомневается, что отсутствие интереса аудитории связано с тематикой вышеперечисленных проектов: «В прошлом году экранизации романа Бориса Васильева "В списках не значился" удалось привлечь зрителя. Так, общий бокс-офис проекта с 8 по 11 мая 2025 года составил 183 млн руб., сейчас только "Коммерсант" смог собрать 100 млн руб. за период».

Опрошенные “Ъ” продюсеры предполагают, что успех «В списках не значится» обусловлен понятной и узнаваемой для российского зрителя историей. В этом же году все проекты о Второй мировой войне созданы на основе оригинальных сценариев, а не существующих популярных романов.

Юлия Юрасова