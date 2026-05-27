Шойгу раскритиковал военные программы США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

США реализуют дестабилизирующие программы противоракетной обороны (ПРО) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу на Международном форуме по безопасности.

«В АТР американцы реализуют остро дестабилизирующие программы по выстраиванию регионального сегмента глобальной системы ПРО, передовому развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности, расширению масштабов военных маневров», — считает господин Шойгу (цитата по «Интерфаксу»).

В марте газета Yomiuri писала о планах правительства Японии присоединиться к американскому проекту ПРО нового поколения «Золотой купол». По данным издания, к концу марта 2028 года планируется создать спутниковую группировку для сбора информации, обнаружения и отслеживания движущихся целей. В том же месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров называл проект «Золотой купол» угрозой стратегической стабильности. По его словам, из-за инициативы США заметно возрастают риски милитаризации космоса и его превращения в зону конфликта.