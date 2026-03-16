Лавров: проект США «Золотой купол» угрожает стратегической стабильности

Проект создания американской системы глобальной противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» несет угрозу стратегической стабильности. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

«Значительную угрозу для стратегической стабильности несет реализация проекта создания американской системы глобальной ПРО "Золотой купол", предусматривающей развертывание ударных средств перехвата космического базирования уже к 2028 году»,— уточнил господин Лавров.

Российский министр добавил, что «в результате деструктивных действий США и их союзников заметно возрастают риски милитаризации космоса и его превращения в зону конфликта».

Инициатива Дональда Трампа под названием «Золотой купол» направлена на развертывание перехватчиков в космосе для защиты материковой части США от ракетных атак. Цель состоит в совместной разработке ракет-перехватчиков и создании спутниковой сети. Предполагается, что они смогут перехватывать большегрузный транспорт и БПЛА, разработанные Китаем и Россией, которые летают в пять раз быстрее скорости звука. К концу марта 2028 года планируется создать спутниковую группировку для сбора информации, обнаружения и отслеживания движущихся целей. Их запуск будет происходить поэтапно, начиная с апреля 2026 года.

Анастасия Домбицкая