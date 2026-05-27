Правкомиссия рекомендовала запретить майнинг криптовалюты в Москве и Подмосковье

Правкомиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала запретить майнинг криптовалюты в Москве, Московской и Курской областях до 2032 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минэнерго России Евгения Грабчака.

Ввести ограничения в Московском регионе предложили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а в Курской области — губернатор Александр Хинштейн.

В начале апреля министр энергетики Московской области Сергей Воропанов выступил за запрет в регионе майнинга, поскольку он потребляет много энергии, но не приносит положительного эффекта экономике. 15 мая господин Хинштейн в письме главе Минэнерго Сергею Цивилеву просил о запрете майнинга в приграничных районах области. Он указывал на необходимость «профилактики возможного энергодефицита, связанного с постоянными атаками ВСУ по системе энергоснабжения» и профилактики «массового бесконтрольного майнинга».

Сейчас запрет на майнинг криптовалюты действует в 13 энергодефицитных регионах — Иркутская область, Бурятия, Забайкалье, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня. Правительство запретило добывать криптовалюту на этих территориях до весны 2031 года.

