Reuters: после начала войны в Иране SpaceX в пять раз повысила цену Starlink для Пентагона

Во время войны в Иране корпорация SpaceX миллиардера Илона Маска повысила для военного министерства США цену за подключение к терминалу ее сети Starlink в пять раз — с $5 тыс. до $25 тыс., сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, это вызвало конфликт между руководством Пентагона и компанией.

Как пишет агентство, во время войны в Иране американская армия использует спутниковую связь Starlink для наведения своих дронов-камикадзе LUCAS. SpaceX сочла, что такое использование выходит за рамки обычной подписки на пользование спутниками и должно оплачиваться дороже, сообщили источники Reuters. По их словам, Пентагон был против, однако в итоге «был вынужден согласиться на новые условия».

Минобороны США заключило соглашение со SpaceX в 2023 году. Американская армия пользуется не обычными терминалами Starlink, а их версией Starshield, разработанной специально для военных нужд. Reuters пишет, что конфликт «подчеркивает, то, что растущая зависимость Пентагона от SpaceX дает Илону Маску все больше рычагов влияния на критически важные сферы национальной безопасности США».

В Пентагоне и SpaceX отказались комментировать информацию Reuters.

Яна Рождественская