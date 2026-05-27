Нордическая сила

Наиболее примечательным итогом группового этапа чемпионата мира по хоккею стал прорыв сборной Норвегии. Команда, на прошлогоднем первенстве чуть не вылетевшая в низший дивизион, внезапно, впервые за 14 лет, вышла в play-off. По пути туда она одержала пять побед и заняла второе место, обойдя грандов — чехов и шведов. Максимально приятным выглядит для нее и путь к борьбе за медали: в четвертьфинале в соперниках — сборная Латвии, самая, пожалуй, скромная из оставшихся. А командам первого эшелона уже на старте play-off придется рубиться друг с другом: канадцам — с американцами, финнам — с чехами, швейцарцам — со шведами.

Норвежский хоккеист Михаэль Браннсегг-Нюгард (слева)

Фото: AP Норвежский хоккеист Михаэль Браннсегг-Нюгард (слева)

26 мая завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею. Он преподнес одну настоящую сенсацию.

Прорваться в play-off смогла сборная Норвегии — страны со славными традициями в зимних видах спорта, но очень скудным именно хоккейным бэкграундом.

Последний ее выход в play-off мирового первенства датировался 2012 годом. Тогда сборная Норвегии во главе с одним из лидеров петербургского СКА Патриком Туресеном в четвертьфинале оказала сопротивление, но все-таки уступила российской команде, в итоге выигравшей турнир. Практически на любом из последующих чемпионатов мира норвежцы были одними из претендентов (пусть, не главными) на выбывание из высшего дивизиона. Практически каждый раз они отчаянно боролись за выживание. В прошлом году они сохранили место в элите едва-едва, в последний момент с минимальным счетом обыграв венгров.

И тут, 14 лет спустя вдруг такой успех. Не просто выход в play-off, а выход со второго места в группе. Шведов и чехов — обыграли и обогнали. Вперед пропустили только канадцев, у которых с запасом сильнейший состав на турнире: с Сидни Кросби, Маклином Селебрини, Эваном Бушаром. Да и их утащили в овертайм (с остальными соперниками сборная Канады разобралась в основное время).

Неожиданно боеспособным оказался состав, собранный Патриком Туресеном (он теперь генеральный менеджер сборной) и его отцом Петтером Туресеном (он занимает пост главного тренера). Новых лиц в нем несколько. Главным, видимо, следует признать Тинуса Люка Кублара. 18-летний центр — пока лучший бомбардир команды с восемью очками (пять голов плюс три передачи) в семи матчах. Вместе с ним результат делают другие молодые форварды — 21-летний Ноа Стин (тоже забросил пять шайб), 18-летний Миккель Эриксен, 20-летний Михаэль Браннсегг-Нюгард. Все выбраны на драфте НХЛ, а последний, как и 20-летний защитник Стиан Сульберг, имеет неплохие шансы в лучшей лиге мира закрепиться.

Добавляют красок прорыву норвежской сборной ее перспективы. Дело в том, что в четвертьфинале она получила самого, пожалуй, простого из всех возможных соперников, сборную Латвии.

Латвийцы, конечно, котируются повыше норвежцев: постоянно сражаются за выход в play-off, три года назад завоевали первую медаль — бронзу на турнире в Тампере и Риге. У них после группового этапа есть свои герои: Рудольф Балцерс, например, с семью голами лидирует в списке снайперов. Но играть с латвийцами — всяко приятнее, чем с кем-то из сборных первого эшелона.

Они провели первый этап очень по-разному. Фавориты канадцы идут без поражений. Хозяева турнира швейцарцы вообще все матчи выиграли в основное время и завершили выступление в группе с разницей шайб 39:7. Здорово смотрелись финны с восстановившимся наконец от травмы капитаном Александром Барковым.

Без скрипа, но и без блеска в play-off пробились чехи, у которых опять достаточно старая обойма. На флажке в число четвертьфиналистов заскочили американцы, после олимпийского триумфа собравшие серенькую — из середняков НХЛ и студентов — заявку. А в наиболее сложную ситуацию угодили шведы, которые привезли далекий от оптимального, но очень любопытный состав, с ключевыми игроками «золотой» молодежной сборной Иваром Стенбергом и Вигго Бьорком. Им в заключительном туре пришлось играть с прямым конкурентом. Но и эту ситуацию аховой назвать было невозможно. Прямым конкурентом была довольно скромная словацкая сборная. Шведы с ней справились — 4:2 — и прошли дальше.

В четвертьфинале им предстоит играть со швейцарцами. Также на этой стадии образовались пары Канада—США и Финляндия—Чехия. Все встречи стартового раунда play-off пройдут 28 мая.

Роман Левищев