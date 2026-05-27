Мать погибшего курского участника СВО через суд лишила его отца выплат

Жительница Беловского района Курской области, сын которой погиб в ходе специальной военной операции, потребовала лишить компенсационной выплаты за его смерть своего бывшего мужа. По словам женщины, экс-супруг не участвовал в воспитании сына. Суд истицу поддержал и требования удовлетворил. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В суде было установлено, что отец погибшего военнослужащего «длительное время не принимал никакого участия в воспитании сына, не интересовался его жизнью, здоровьем, успехами, физическим, духовным и нравственным воспитанием». Отмечается, что мужчина также уклонялся от выплаты алиментов.

«Мать воспитывала и содержала сына, вырастив достойным защитником Отечества, и вправе как родитель претендовать на компенсационные выплаты»,— заявили в пресс-службе.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» рассказывал, как промышленный районный суд Курска отказал в удовлетворении взаимных исков отца и матери погибшего участника СВО. Каждый из них хотел лишить второго права на государственные выплаты и меры социальной поддержки, положенные семьям погибших военнослужащих. Суд не усмотрел неопровержимых доказательств того, что кто-либо из родителей полностью устранился от воспитания ребенка.

Кроме того, на минувшей неделе стало известно, что суд отказал курянину в получении единовременной выплаты в размере 1,5 млн руб., а также 3 млн руб. компенсации морального вреда после гибели братьев истца в селе Гуево Суджанского района в августе 2024 года. Владимир Коханый просил признать его членом семьи погибшего брата — инвалида с детства — для получения права на меру социальной поддержки.

Денис Данилов