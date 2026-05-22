Жителю Курской области отказали в выплате после гибели брата-инвалида под Суджей

Суд отказал жителю Курской области в получении единовременной выплаты в размере 1,5 млн руб., а также 3 млн руб. компенсации морального вреда после гибели братьев истца в селе Гуево Суджанского района в августе 2024 года. Владимир Коханый просил признать его членом семьи погибшего брата — инвалида с детства — для получения права на меру социальной поддержки. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

После смерти братьев было возбуждено уголовное дело. Установлено, что они погибли в результате действий ВСУ во время вторжения на территорию Курской области. Владимир Коханый был признан потерпевшим. Он долгие годы заботился о своем брате-инвалиде, у которого не было супруги и детей, фактически оставаясь «единственным близким человеком». После смерти брата Владимир Коханый обратился за выплатой для членов семей погибших при ЧС. Как указали в суде, региональное министерство социального обеспечения ему отказало — по закону братья не входят в перечень родственников, имеющих право на такую меру поддержки.

Промышленный районный суд Курска пришел к выводу, что право на пособие имеют только супруги, родители, дети и иждивенцы погибшего, а родные братья и сестры в этот список не входят. Сам факт родства, по убеждению суда, «даже при тесных семейных отношениях и многолетней помощи», не образует юридического статуса «член семьи».

Суд также не нашел оснований для взыскания морального вреда, поскольку «доказательств незаконного бездействия представлено не было» — после событий августа 2024-го в регионе был введен режим ЧС и приняты меры для поддержки пострадавших.

В конце апреля «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что суд признал незаконным отказ администрации Суджанского района в предоставлении жилищного сертификата Александру Дьяконову, владевшему жилым домом в селе Киреевка на улице имени его отца — Героя Советского Союза Николая Дьяконова. Дом был разрушен в результате действий ВСУ во время вторжения в Курскую область. За истцом признали право на получение выплаты.

Денис Данилов