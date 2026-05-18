Суд отказал по взаимным искам отца и матери погибшего курского участника СВО

Промышленный районный суд Курска отказал в удовлетворении обоих взаимных исков отца и матери погибшего участника специальной военной операции. Каждый из них хотел лишить второго права на государственные выплаты и меры социальной поддержки, положенные семьям погибших военнослужащих. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

В суде кратко изложили историю семьи. Супруги развелись много лет назад. Сын остался жить с матерью. Спустя десятилетия, уже будучи взрослым, он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО, где погиб в мае 2025 года. После этого между родителями разгорелся судебный спор.

Мать погибшего настаивала, что его отец практически не участвовал в жизни сына, а все заботы о ребенке легли на нее и отчима, которого мальчик якобы называл отцом. Бывший муж с этим категорически не согласился и подал встречный иск, в котором утверждал, что исправно платил алименты, встречался с сыном и помогал ему деньгами. Также он заявил, что якобы именно мать занималась воспитанием ребенка ненадлежащим образом.

По гражданскому делу были опрошены соседи и друзья семьи, родственники и бывшие коллеги отца. Показания разнились но в итоге, суд не усмотрел неопровержимых доказательств того, что кто-либо из родителей полностью устранился от воспитания ребенка. И мать, и отец сохранили право на предусмотренные законом выплаты.

Денис Данилов