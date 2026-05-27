Не ушел раньше сорока

Евгений Малкин, вторая по яркости после Александра Овечкина российская хоккейная звезда нынешнего века, также продолжит играть в НХЛ после того, как ему исполнится 40 лет. Центрфорвард «Питсбург Пингвинс», который в завершающемся сезоне вернулся в play-off после четырехлетнего перерыва, несмотря на невысокие котировки, подписал новый контракт с клубом — правда, на небольшой, всего год, срок и небольшую по современным меркам сумму в $5,5 млн.

Фото: Gene J. Puskar / AP Евгений Малкин подписал новый контракт с «Питсбургом» после сезона, в котором его средняя результативность держалась на уровне лучших бомбардиров НХЛ

Клуб НХЛ «Питсбург Пингвинс» объявил о заключении нового контракта с Евгением Малкиным. Он рассчитан на минимальный срок — один год, а зарплата Малкина за этот период составит $5,5 млн. Таким образом, вслед за самой яркой звездой отечественного хоккея — лучшим снайпером НХЛ всех времен Александром Овечкиным из «Вашингтон Кэпиталс», который завершающийся сезон (сейчас в нем идет полуфинальная стадия play-off) целиком провел в 40 лет,— в этом возрасте в НХЛ продолжит играть и звезда вторая: 40 Евгению Малкину исполнится 31 июля.

Малкин сделал в НХЛ, в которой с 2006 года отыграл два десятка сезонов, блестящую карьеру.

На протяжении всего этого долго периода времени он был лидером «Питсбурга» наряду с фронтменом канадского хоккея Сидни Кросби, завоевав три Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. Самому российского центрфорварду досталось несколько индивидуальных призов, в том числе приз лучшему игроку сезона — Hart Trophy. Малкин стал его обладателем в 2012 году. По числу набранных за «Питсбург» очков в регулярных чемпионатах (1407) он уступает только Кросби (1761) и главной легенде клуба Марио Лемье (1723).

Несмотря на особенный статус Малкина, его будущее было одной из основных интриг очередного межсезонья в НХЛ. Срок предыдущего контракта, подписанного россиянином летом 2022 года, истекает, и 1 июля он мог превратиться в свободного агента. При этом многие источники еще несколько месяцев назад практически не сомневались в том, что Малкину вряд ли предложат продлить сотрудничество с «Питсбургом». Дело как в возрасте хоккеиста, так и в стратегических приоритетах его клуба.

Три сезона, предшествовавшие этому, он провалил, не попав в play-off. А ключевой причиной неудач считалась как раз зависимость «Питсбурга» от знаменитостей, вступивших в фазу карьерного заката.

Они — Малкин, его ровесник Крис Летанг, 38-летний Кросби, 35-летний Эрик Карлссон — по-прежнему составляют ядро команды. Однако невысоко котировавшийся «Питсбург», вопреки прогнозам, на сей раз довольно уверенно пробился в play-off, пусть в розыгрыше Кубка Стэнли сошел с дистанции в стартовом раунде, уступив в шести матчах «Филадельфии Флайерс».

Относительный успех был достигнут во многом благодаря неплохой форме всех ведущих ветеранов. Евгений Малкин в исключение не превратился. Он пропустил целый ряд матчей из-за травм и дисквалификации, но в 56 сыгранных в его активе 61 очко (19 голов и 42 передачи): средняя результативность — больше балла за игру — держалась на уровне авангарда бомбардирской гонки. Генеральный менеджер «Питсбурга» Кайл Дубас, рассказывая, почему клуб поторопился заключить контракт с Малкиным, отметил также его заслуги «вне льда» в помощи по «адаптации молодым российским и русскоговорящим игрокам». Прежде всего Дубас наверняка имел в виду перешедшего по ходу сезона в «Питсбург» из «Колумбус Блю Джекетс» нападающего Егора Чинахова. В «Колумубсе» он часто оказывался вне основы. После перехода, играя рядом с Малкиным или Кросби, превратился в острого хоккеиста сильнейших звеньев с прекрасной статистикой.

Евгений Малкин в своем заявлении, посвященном соглашению, дал понять, что очень хотел задержаться в «Питсбурге», хотя отдавал себе отчет в том, что тот нуждается в «свежей крови».

А контракт россиянина выглядит «компромиссным». Его стоимость на $0,6 млн ниже, чем по истекающему договору. По сегодняшним меркам он и вовсе представляется исключительно скромным. Резкое улучшение экономической конъюнктуры в НХЛ после преодоления последствий пандемии коронавируса вылилось в такой же резкий подъем жесткого потолка зарплат, который в будущем сезоне впервые зашкалит за $100 млн, а также практически взрывной рост доходов хоккеистов, зафиксированный еще год назад. Десятимиллионные контракты для самых элитных уже перестали быть редкостью. Не завышая требования, Малкин сохранил «Питсбургу», по данным PuckPedia, около $37 млн, остающихся у клуба под потолком для переподписания остальных свободных агентов или приглашения игроков из других команд.

При этом некоторые медиаресурсы — скажем, Pittsburghhockeynow — утверждают, что с учетом бонусов за различные достижения поступления Евгения Малкина в ближайшем сезоне могут теоретически достичь $9 млн. Правда, большинство из них характеризуются как «крайне маловероятные».

В отличие от Евгения Малкина, Александр Овечкин, у которого также истек срок действия договора, еще не определился с будущим. Решение по поводу того, останется ли он в НХЛ, Овечкин обещал принять летом.

Алексей Доспехов