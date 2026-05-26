Депутатам добавили самоконтроля

Госдума 26 мая единогласно одобрила поправку к своему регламенту, согласно которой кандидат в председатели или зампреды думского комитета будет обязан сообщать фракции о возможном конфликте интересов. Депутаты называют новую норму логичной, а эксперт считает ее дополнительным инструментом политического контроля за парламентариями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поправки о конфликте интересов заставят фракции внимательнее приглядеться к своим кандидатам на руководящие посты в Госдуме, считает Татьяна Дьяконова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Поправки о конфликте интересов заставят фракции внимательнее приглядеться к своим кандидатам на руководящие посты в Госдуме, считает Татьяна Дьяконова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно поправке к ст. 22 регламента Думы, кандидат на должность председателя комитета или его зампреда должен в письменной форме сообщить во фракцию об отсутствии у него «личной заинтересованности, которая в случае избрания на должность приведет или может привести к конфликту интересов при осуществлении полномочий по вопросам, относящимся к ведению соответствующего комитета».

Подготовить эти изменения совет Думы поручил думской комиссии по регламенту 25 мая. Первый зампред комиссии Татьяна Дьяконова («Единая Россия»), представляя поправки депутатам, обосновывать их не стала, сказав лишь, что они разработаны во исполнение решения совета палаты. Алексей Куринный (КПРФ) все же поинтересовался, чем обусловлено это решение и какая ответственность наступит для депутата в случае, если он не сообщил о возможном конфликте интересов. Докладчица ответила, что новые нормы появились для того, чтобы «еще раз обратить внимание» на депутатов, претендующих на должности в комитетах. А ответственность, по ее словам, закреплена в законе о статусе депутата Госдумы. После этого проект постановления был поддержан единодушно 395 голосами.

Практика назначения главами комитетов опытных специалистов-отраслевиков в Думе очень распространена. К примеру, в нынешнем созыве комитеты по своему прежнему профилю возглавляют сразу три бывших федеральных министра — Олег Матыцин (по спорту), Николай Шульгинов (по энергетике) и Максим Топилин (по экономполитике).

Тем не менее опрошенные “Ъ” депутаты в целесообразности поправки не сомневаются, хотя и считают, что речь скорее идет о прежней работе в бизнесе.

Глава комитета Думы по труду и социальной политике, внефракционный депутат Ярослав Нилов назвал новые нормы регламента логичными: «Если представитель какой-либо крупной компании занимает руководящую должность в комитете, возникает конфликт интересов. Это может привести к тому, что комитет будет руководствоваться интересами той организации, которую он представлял». Теперь же фракции будут обращать внимание на это при выдвижении кандидатур и нести за них ответственность, надеется депутат.

«Конфликт интересов — явление очень расплывчатое, но практика его выявления и нейтрализации удовлетворительно накоплена в корпоративном секторе,— говорит зампред комитета Думы по экономполитике Михаил Делягин ("Справедливая Россия").— Он возможен в довольно большом числе случаев, и норма о заблаговременном информировании о его возможности, на мой взгляд, правильна». Правда, есть проблема, что делать, когда такой конфликт возникает уже после назначения, отметил депутат: «Но, думаю, она будет решена по мере наработки практики применения этой нормы».

В прошлом году вопросами депутатского конфликта интересов по запросу законодательного собрания Челябинской области занимался и Конституционный суд (КС). В своем декабрьском постановлении КС указал, что депутат не исключается из числа лиц, которым грозит ответственность за несоблюдение требований по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Однако досрочное прекращение полномочий за несоблюдение этих требований грозит парламентариям только в случае существенного конфликта интересов, в том числе и дискредитирующего деятельность органов власти, постановил КС.

Преподаватель Высшей школы экономики Павел Склянчук полагает, что появление понятия «конфликт интересов» в думском регламенте станет дополнительным инструментом политического контроля за депутатами.

«Сегодня уже есть процедурные нормы об обязательности посещения пленарных заседаний и заседаний комитетов, ежемесячной периодичности встреч с избирателями, информировании о выезде за рубеж, поездке в командировку внутри страны, внесении законопроектов. В совокупности все это позволяет при необходимости оказывать политическое воздействие на депутатов, причем размытость формулировок оставляет пространство для выборочного применения»,— отмечает эксперт. Он также напоминает, что в 2018 году в Думе уже говорили о потенциальном конфликте интересов в деятельности парламентариев: тогда были приняты поправки, позволяющие освобождать их от руководящей должности без прекращения полномочий депутата или сенатора.

Ксения Веретенникова