Шойгу выразил озабоченность отказом США сохранять ограничения по ДСНВ

Отказ США от инициативы России добровольно ограничивать ядерные вооружения вызывает озабоченность, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его мнению, США выбрали путь, по которому они смогут «в любой момент приступить к наращиванию своего ядерного арсенала сверх лимитов» по ДСНВ и возобновить ядерные испытания.

«Серьезную озабоченность вызывает категорический отказ США от российской инициативы о сохранении наследия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях в виде добровольных самоограничений»,— сказал господин Шойгу на шестом раунде консультаций высоких представителей России и АСЕАН (цитата по ТАСС).

Договор о стратегических ядерных вооружениях, ДСНВ, — последнее крупное двустороннее соглашение между Россией и США, ограничивающее их ядерные арсеналы. Он был подписан в 2010 году и продлен в 2021-м. В сентябре 2025 года президент Владимир Путин предложил сохранить количественные ограничения по ДСНВ еще на год, если США возьмут на себя те же обязательства. Однако американская сторона не дала официального ответа. В феврале этого года срок действия договора истек. Российская сторона заявляла, продолжает придерживаться количественных лимитов ДСНВ.