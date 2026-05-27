В Астрахани из-за вспышки бруцеллеза в монастыре возбуждено уголовное дело

В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту вспышки бруцеллеза. Происшествие квалифицировано как производство и сбыт небезопасного товара (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили в СУ СКР по региону.

Опасная продукция изготовлена до 6 мая 2026 года, утверждают следователи. Сырье поставил индивидуальный предприниматель из села Комаровка Камызякского района Астраханской области. Затем готовую продукцию перевезли в один из магазинов города Астрахани для продажи.

6 мая 2026 года зарегистрировали первый случай заболевания человека бруцеллезом. А спустя неделю, 13 мая 2026 года, появился второй такой же случай. Следствие ищет всех причастных к производству и сбыту опасного товара. Назначены экспертизы.

О вспышке бруцеллеза в одном из астраханских монастырей стало известно в минувший понедельник. По данным на 26 мая, в областной инфекционной клинической больнице с диагнозом остаются шестеро из семи заболевших. Одного уже выписали.

В Роспотребнадзоре сообщали, что, по предварительным данным, причиной заболевания бруцеллезом стало употребление сырого козьего молока, которое поставляло монастырское подворье.

Никита Маркелов