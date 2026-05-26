Шесть человек остаются в больнице после вспышки бруцеллеза в астраханском монастыре

Все заразившиеся бруцеллезом астраханцы находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщили ТАСС в областном минздраве. Ранее вспышку заболевания зафиксировали в одном из монастырей на территории региона.

Сырое молоко из монастырского подворья могло стать причиной заражения астраханцев бруцеллезом

Фото: Марина Окорокова

Из семи заболевших церковнослужителей и прихожан шестеро проходят лечение в областной инфекционной клинической больнице. Одного человека уже выписали.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что, по предварительным данным, причиной заболевания бруцеллезом стало употребление сырого козьего молока, которое поставляло монастырское подворье. СУ СКР по Астраханской области начало процессуальную проверку фермерского хозяйства в Камызякском районе по факту производства и сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья (ст. 238 УК РФ).

По данным следствия, в одной из торговых точек на территории Астрахани продавалась молочная продукция без информации о производителе, дате изготовления и сроках годности. Помимо этого, у поставщика выявили нарушения ветеринарных требований, а в пробах крови мелкого рогатого скота обнаружили бруцеллез.

