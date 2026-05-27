На торги по продаже Красногвардейского кранового завода никто не заявился

На торги по продаже Красногвардейского кранового завода не поступило ни одной заявки, следует из данных ГИС Торги. Предприятие входило в активы, связанные с бизнесменом Маликом Гайсиным. Продать планировали 49,9% акций, принадлежавших государству, за начальную цену в 64,7 млн руб. «Не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. Признать аукцион несостоявшимся ввиду отсутствия заявок»,— указано на сайте.

Красногвардейский крановый завод (Артемовский городской округ), по данным с сайта компании, был основан еще во времена правления Екатерины II. Предприятие изготавливает крановое оборудование и запчасти к нему, а также вентиляторное оборудование. Заказчиками продукции выступают в том числе крупнейшие предприятия нефтегазовой отрасли.

Продажу акций организовывал ПСБ. Продать намеревались более 100 млн акций, находившихся в собственности государства. Шаг аукциона составлял 647 тыс. руб.

Как следует из данных системы «Спарк», в 2016 году заводом владел банк «Вятич» — актив Малика Гайсина, который был изъят у него как имущество, нажитое коррупционным путем. Сам Малик Гайсин был осужден на 14 лет, а также должен выплатить 2 млрд руб. штрафа за три эпизода растраты. Генеральным директором завода является Тимур Билалов, входивший в руководство нескольких активов бизнесмена: банка «Вятич», компании «Средуралинвест-МТ», завода «Уралбиофарм».

В январе 2026 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск акционера Красногвардейского кранового завода — компании «Актай-М», которая ранее была изъята у Малика Гайсина в доход государства и передана под управление «Уралбиофарма». Истец требовал обязать предприятие провести общее собрание акционеров.

В повестку собрания предлагалось включить вопросы о прекращении полномочий действующего совета директоров и формировании нового состава. Согласно данным сервера раскрытия информации, последнее собрание акционеров проводилось в 2025 году. По информации «Спарка», в действующий совет директоров входит, в частности, дочь Малика Гайсина — Айдан Гайсина.

Анна Капустина