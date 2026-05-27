Bloomberg: еще два супертанкера с нефтью прошли через Ормузский пролив

За последние 24 часа судоходство в Ормузском проливе активизировалось, морской коридор смогли пройти два не связанных с Ираном супертанкера с нефтью. Речь идет о судах Eagle Veracruz (связан с Сингапуром) и Nissos Keros (принадлежит Греции), которые покинули Ормузский пролив утром 26 мая. Танкеры перевозят нефть из Саудовской Аравии и ОАЭ.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов, всего за прошедшие сутки через Ормузский пролив прошли пять судов: два — покинули, три — зашли. С начала недели — с 25 по 27 мая — через пролив было экспортировано 4 млн баррелей нефти.

Морской трафик в Персидском заливе активизировался на минувших выходных, пишет издание. 23 мая через морской коридор прошел супертанкер с иракской нефтью Eagle Verona, а также связанный с Сингапуром танкер, перевозящий нефть из Катара в Японию. 24 мая через пролив прошли танкеры с СПГ Fuwairit и Al Rayyan, два связанных с Ираном судна со сжиженным углеводородным газом и два сухогруза.

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что американские военно-морские силы возобновили сопровождение коммерческих судов через Ормузский пролив. Центральное командование ВС США позднее назвало информацию СМИ ложной.