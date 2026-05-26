WSJ: ВМС США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив

Военно-морские силы США возобновили сопровождение коммерческих судов через Ормузский пролив, пишет The Wall Street Journal. По данным источников издания, греческий супертанкер, загруженный 2 млн баррелей нефти, следовал по морскому коридору у побережья Омана в сопровождении американских ВМС.

Как уточняет WSJ, греческое судно находилось в Персидском заливе с начала марта и сейчас направляется в Индию для доставки груза. По информации газеты, сопровождение судов — это часть «Проекта Свобода», который 5 мая приостановили. Чиновники сообщили WSJ, что ВМС США планируют сопроводить таким образом еще около 12 супертанкеров и контейнеровозов через Ормузский пролив.

Сейчас США и Иран разрабатывают меморандум для продления перемирия между странами еще на 60 дней. Согласно проекту документа, Иран должен будет открыть Ормузский пролив для судоходства, а США в ответ снимут морскую блокаду с иранских судов. При этом пункт об управлении Ормузского пролива в меморандум не включили, утверждает представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.