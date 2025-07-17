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Осужденного за хищения при ремонте орловских мостов выпускают из колонии

Советский райсуд Орла удовлетворил ходатайство осужденного за мошенничество бенефициара белгородской компании «Ремспецмост» Александра Молчанова о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Согласно картотеке дел, заявление было удовлетворено 16 июля.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В октябре прошлого года Молчанов был признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получил 3 года и 10 месяцев колонии. Как установил Советский райсуд Орла, в 2019–2021 годах члены организованной группы, в которую входил предприниматель, похитили бюджетные средства, выделенные на реконструкцию Красного моста в Орле и моста в Ливенском районе. Более 76 млн руб. они обналичили через компании-однодневки и подконтрольные юридические лица. Молчанов признал вину и его дело рассматривалось в особом режиме. В начале года облсуд снизил его наказание до 3 лет и 4 месяцев.

По делу о хищениях в 2022 году также был осужден директор «Ремспецмоста» Евгений Подрезов. Он получил 4 и 6 месяцев колонии. Прошлой осенью предприниматель освободился условно-досрочно. Основным фигурантом дела в данный момент является советник губернатора Сергей Лежнев. Помимо мошенничества при строительстве мостов ему вменяются хищение более 100 млн руб. при поставках медицинского оборудования в областную клиническую больницу и махинации с отчетными документами о командировках с гуманитарными грузами в зону специальной военной операции.

Подробнее о деле Сергея Лежнева — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев