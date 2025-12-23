Советнику наcчитали двадцать эпизодов

Завершено расследование уголовного дела советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. Чиновнику вменяются в вину два десятка преступлений, в том числе организация преступного сообщества, мошенническое хищение около 200 млн руб. бюджетных средств, ограничение конкуренции на торгах и легализация преступных доходов. По данным “Ъ”, на прошлой неделе дело объемом 212 томов поступило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Вину господин Лежнев не признает.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев

22 декабря Орловский областной суд в очередной раз продлил срок содержания под стражей 41-летнего советника губернатора региона Сергея Лежнева. По решению суда ему предстоит пробыть в СИЗО до 23 января. К этому моменту чиновник проведет в изоляторе 20 месяцев. Как выяснил “Ъ”, продление ареста прокуратура мотивировала большим объемом грядущей работы в связи с поступлением в ведомство материалов для утверждения обвинительного заключения.

Уголовное дело господина Лежнева состоит из 212 томов. Предварительное расследование было завершено еще в октябре, после чего советник губернатора и его защитники знакомились c материалами. В финальном варианте господину Лежневу вменяется в вину 20 преступных эпизодов, в том числе организация преступного сообщества из 10 человек, мошенничество, легализация незаконных доходов и ограничение конкуренции на торгах (ст. 210, 159, 174.1 и 178 УК РФ).

Сергея Лежнева задержали в конце мая 2024 года. Тогда местное управление МВД обвинило его в организации хищения в 2019–2021 годах более 76 млн руб. при реконструкции Красного моста и моста Дружбы в Орле, а также моста через реку Сосна в Ливенском районе.

Работы вела, как считает следствие, подконтрольная советнику компания ООО «Ремспецмост» из его родной Белгородской области. Свои обязательства фирма не выполнила, а значительная часть выданных ей авансов была украдена через третьих лиц.

Показания против господина Лежнева дал учредитель «Ремспецмоста» и бывший белгородский депутат Александр Молчанов. В конце прошлого года он получил 3 года 10 месяцев колонии общего режима за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Полгода назад неотбытый срок для него заменили принудительными работами. Между тем список вменяемых советнику статей увеличился. Следствие инкриминировало Сергею Лежневу организацию преступного сообщества, которое похитило порядка 100 млн руб. на государственных закупках медицинского оборудования в Орловской области. Также советника обвинили в махинациях с гуманитарными поставками в зону специальной военной операции (СВО). Следствие посчитало, что в 2023 году господин Лежнев похитил 286,44 тыс. руб. путем предоставления отчетных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о нахождении в служебных командировках.

Сергей Лежнев категорически отрицает вину. Эпизоды махинаций с закупками медоборудования и поставками гуманитарной помощи в зону СВО являются для него особенно чувствительными. До назначения советником губернатора Орловской области Андрея Клычкова господин Лежнев жил и работал в Белгородской области, где был известен как блогер. В 2017 году он опубликовал фильм о картельном сговоре в системе госзакупок лекарств в родном регионе. Уже после начала боевых действий на Украине он занимался поставками гуманитарной помощи в Луганскую народную республику и называл себя «советником губернатора по СВО».

За время ареста Сергея Лежнева его защита неоднократно указывала на неэффективность работы следствия, однако суд не принимал эти доводы, продлевая срок его содержания под стражей. На вчерашнем заседании советник предположил, что после утверждения обвинительного заключения суд вернет дело на доследование.

Сергей Толмачев, Воронеж