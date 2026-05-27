Волгоградский бар, где на День Победы танцевали голые студентки, ищет нового владельца

Ночное заведение Nebar в центре Волгограда, где на День Победы танцевали полуголые девушки, выставили на продажу. Объявление на одной из онлайн-платформ заметил V1.RU.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волгоградский бар, где на 9 Мая танцевали голые студентки, продают

Фото: Сгенерировано ИИ Волгоградский бар, где на 9 Мая танцевали голые студентки, продают

Фото: Сгенерировано ИИ

Ни стоимости, ни причины продажи, автор объявления не указал. Журналистам арт-директор бара Максим Рейх сказал, что о продаже ничего не знает, но отметил, что это стандартная для бизнеса процедура. «Это нужно у франчайзи узнавать. Но в целом в бизнесе это стандартная процедура: каждый день что-то продается, а что-то покупается. Но мы как работали, так и продолжим работать», — заявил господин Рейх. Дозвониться по номеру, указанному в объявлению, редакции не удалось.

В начале мая Nebar попал в новостную сводку в связи с публикацией видеозаписи инцидента, который произошел в ночь на 9 мая этого года. На записи две девушки обнажились, занялись непристойными вещами, а также стали танцевать полуобнаженными в клубе. Автор видео, которая захотела остаться анонимной, заявила, что ее поведение девушек оскорбило. Пользователей соцсетей, посмотревших ролик, возмутил факт, что инцидент произошел в День Победы.

Позже полиция начала проверку клуба. Спустя несколько дней Ворошиловский районный суд Волгограда назначил одни сутки административного ареста 19-летней студентке, танцевавшей голой в баре. Ее признали виновной в непристойном поведении (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе суда. Студентка признала свою вину и раскаялась. О второй девушке, которая танцевала без одежды, информации нет.

Марина Окорокова