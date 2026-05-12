В Волгограде полиция проверяет клуб из-за танцев с раздеванием в День Победы

Полиция Волгограда начала проверку одного из клубов в Ворошиловском районе, сообщили в ведомстве. Поводом стало видео с неподобающими танцами посетительниц заведения, снятое в День Победы.

В Волгограде проверят клуб после публикации видео с неподобающим поведением

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками Управления МВД России по городу Волгограду была выявлена публикация видеозаписи инцидента, произошедшего в ночь 9 мая в одном из ночных клубов в Ворошиловском районе»,— отметили в региональной полиции. По результатам проверки действиям участников и организаторов мероприятия дадут правовую оценку.

По данным V1.RU, на кадрах две девушки обнажились и занялись непристойностями. Автора видео такое поведение оскорбило. Она заявила, что работники бара поощряют подобные выступления бесплатным алкоголем.

«Они уже танцевали на баре. И в какой-то момент ведущий сказал, что за самые жаркие танцы полагается бесплатное шампанское. Они уже были под чем-то или нет — не знаю. Но после объявления они начали снимать лифчики, танцевать. Их трогало мужло во всех местах. Это продолжалось несколько часов. Их не то что спаивали. На них лили сверху алкоголь»,— рассказала очевидица V1.RU. По словам управляющего клубом, девушкам неоднократно делали замечания, после чего они ушли.

Пользователей социальных сетей, которые увидели ролик, больше всего возмутил факт, что инцидент произошел в День Победы. Управляющий бара не разделяет осуждение девушек на видео в контексте скорбной даты. «Причем здесь праздник? Они вели себя неподобающе. Какая разница? Они же могли так сделать в любой другой день, и им также сделали бы замечания»,— заявил представитель заведения журналисту.

