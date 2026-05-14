Студентку привлекли к ответственности за голые танцы в баре Волгограда на День Победы

Ворошиловский районный суд Волгограда назначил одни сутки административного ареста 19-летней студентке, танцевавшей голой в баре на 9 Мая. Ее признали виновной в непристойном поведении (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студентка наказана за непристойное поведение в День Победы

Фото: Сгенерировано ИИ Студентка наказана за непристойное поведение в День Победы

Фото: Сгенерировано ИИ

Суд установил, что девушка танцевала в обнаженном виде в «Небаре» в Ворошиловском районе в ночь на 10 мая. Студентка признала свою вину в суде и раскаялась. Постановление в законную силу не вступило. О второй девушке, которая танцевала без одежды, информации нет.

Инцидент с обнаженными танцами был снят на видео. Автора ролика, которая пожелала остаться анонимной, и пользователей социальных сетей оскорбило поведение девушек. Больше всего всех возмутил факт, что подобное произошло в День Победы. Управляющий бара не разделил осуждение девушек на видео в контексте скорбной даты. «Причем здесь праздник? Они вели себя неподобающе. Какая разница? Они же могли так сделать в любой другой день, и им также сделали бы замечания», — заявил представитель «Небара» журналистам V1.RU.

Видео в ходе мониторинга заметили сотрудники УМВД России по Волгограду. Полиция начала проверку клуба. По результатам действиям всех участников и организаторов мероприятия дадут правовую оценку.

Марина Окорокова