СКР назвал утечку газа возможной причиной обрушения дома в Липецке

После обрушения дома в Липецке СКР возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). При обрушении погибли три человека, в том числе ребенок.

Для установления причин ЧП назначена судебная взрывотехническая экспертиза. Следствие проверяет несколько версий произошедшего, в том числе утечку бытового газа, уточнили в СКР.

Взрыв и последовавший за ним пожар произошли сегодня ночью в частном жилом доме на территории СНТ «Речное». Жилое здание частично обрушилось. Из-под завалов извлекли тела двух женщин в возрасте 43 и 26 лет, а также годовалой девочки. Возгорание уже потушили, работы по разбору завалов завершены.