Три человека погибли при пожаре в частном доме в Липецке

Из-за пожара с последующим взрывом в частном доме в Липецке погибли три человека, в том числе ребенок. Жилое здание частично обрушилось.

«Спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего»,— написано в сообщении МЧС. Ведомство уточнило, что пожар полностью потушен, работы по разбору завалов завершены.

Пожар и взрыв произошли в частном жилом доме на территории СНТ «Речное». При обрушении конструкции дома поврежден автомобиль. Прокуратура сообщала, что причиной пожара стал взрыв бытового газа.