Для челябинского метротрама хотят закупить комплектующие на 200 млн рублей

Генеральный подрядчик метротрамвая в Челябинске АО «Моспроект-3» объявил четыре аукциона на поставку различных комплектующих для строительства. Общая начальная цена контрактов составляет 201,5 млн руб., указано на портале госзакупок.

Самым «дорогим» стал аукцион на отгрузку запчастей для тоннелепроходческого комплекса — 124,3 млн руб. Среди деталей — ковши, болты, гайки, клеммы-зажимы, отбойные пластины, поршни, энергоцепи, рукава, антифриз, масла, фильтры, компрессоры и ключи. Все необходимое нужно поставить в течение 100 дней. Также на площадке требуются 4,8 тыс. опорных вставок для железнодорожных путей, на которые готовы потратить 38,7 млн руб., и строительные леса за 22,1 млн руб. На исполнение обязательств по этим контрактам дается 15 дней. Плюс генподрядчик закупает цемент за 16,4 млн руб., его будут ждать до конца 2026 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, строительство метротрамвая в Челябинске началось в 2023 году. В мае и августе 2025 года «Моспроект-3» заключил два контракта на прокладку тоннелей с ООО «16-е управление СиАрСиСи» (дочерняя компания китайской корпорации China Railway Construction Corporation Limited).

Виталина Ярховска