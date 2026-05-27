Главврач ставропольского онкодиспансера арестован за взятку в 12 млн рублей

Руководитель Ставропольского краевого онкологического диспансера Константин Хурцев помещён в СИЗО по обвинению в получении незаконного вознаграждения в размере 12 млн руб., сообщили в УФСБ по СК и следкоме.

Фигурантом уголовного дела стал главный врач онкодиспансера в Ставрополе Константин Хурцев. Медицинский чиновник арестован по решению суда. Следствие инкриминирует ему получение крупной взятки — 12 млн руб.

По данным регионального управления ФСБ и Следственного комитета, денежные средства поступили Константину Хурцеву через фармацевта, работающего в аптечном учреждении. Вознаграждение предназначалось за составление технического задания под конкретного поставщика лекарственных препаратов.

В жилище главврача оперативники провели обыски. К уголовной ответственности привлечены и лица, передававшие взятку.

Как уточнили в силовых ведомствах, сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств коррупционной сделки. Подробности мотивов и роли каждого участника схемы выясняются.

Дело возбуждено по факту получения взятки в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает длительные сроки лишения свободы. Эпизод с закупкой медикаментов в онкодиспансере может стать поводом для проверки других контрактов медучреждения.

Станислав Маслаков