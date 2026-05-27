Минздрав Украины при финансовой поддержке США разрабатывает биологическое оружие массового поражения. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По словам госпожи Петренко, СКР узнал об этом во время расследования дела о разработке, производстве и накоплении оружия массового поражения (ст. 355 УК), возбужденного в 2022 году. Она уточнила, что речь идет об использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллеза и туляремии.

26 мая о рисках распространения биологического оружия заявил директор ФСБ Александр Бортников. «НАТО продолжает долгосрочную программу создания биологического оружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке, лаборатории работают и в странах СНГ», — сказал господин Бортников. По его словам, соответствующие доказательства были собраны за время СВО.