Силуанов объяснил изменение параметров бюджета сменой макроусловий

Параметры действующего бюджета будут скорректированы из-за изменения макроусловий и необходимости дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. Об этом в интервью «Ъ» сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«Изменятся ли параметры бюджета? Да. Причина — в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях», — сказал господин Силуанов.

«Все понимают, что неопределенность в мире усиливается, особенно в свете конфликта на Ближнем Востоке. Это требует от нас оперативно и гибко реагировать на возможные вызовы в ходе исполнения бюджета. Поэтому Минфин подготовил законодательные предложения, целью которых является бесперебойное исполнение обязательств бюджета», — отметил министр.

По словам Антона Силуанова, расходы федерального бюджета с 2019 года выросли почти на 3,5 процентного пункта ВВП — с 16,6% до 20,0% в 2025 году. Рост в деньгах, отметил министр, — более чем в 2,3 раза. «Это следствие внешних обстоятельств — от ковида до санкционных действий западных стран против нас. На все это требуются немалые ресурсы, в первую очередь бюджетные», — добавил министр финансов.

