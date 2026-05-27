Россия усилила контроль на границе из-за вспышки Эболы

Россия усилила санитарно-карантинный контроль на границе из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Меры коснутся пассажиров, прибывающих из регионов с повышенным риском заражения.

В ведомстве отметили, что в России не зафиксировали завозных случаев лихорадки. Риски завоза заболевания Роспотребнадзор оценивает как низкие. Специалисты службы также разработали тест-систему для диагностики Эболы, вызываемой штаммом Бундибуджио. Производство медицинских тестов уже запущено. Роспотребнадзор сотрудничает с Угандой, Республикой Конго и Бурунди по борьбе с лихорадкой, отметили в ведомстве.

22 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень угрозы по лихорадке Эбола на национальном уровне до «очень высокого», на региональном — до «высокого». На глобальном уровне, по оценкам организации, угроза «низкая». Количество заболевших Эболой по состоянию на 24 мая достигло 900 человек. По оценке ВОЗ, погибли 220 человек. Центром вспышки заболевания остается провинция Итури в Демократической Республике Конго.