«Оклахома» вышла вперед в серии play-off НБА против «Сан-Антонио»

«Оклахома-Сити Тандер» на своем паркете победил «Сан-Антонио Спёрс» в пятом матче полуфинального раунда play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 127:114.

Защитник «Оклахомы» Шей Гиллджес-Александер, записавший в свой актив 32 очка, стал самым результативным игроком матча. У «Сан-Антонио» больше всего баллов набрал защитник Стефон Касл — 24.

Действующий чемпион НБА «Оклахома» повела в серии до четырех побед — 3:2. Шестой матч противостояния состоится в ночь на 29 мая на арене «Спёрс».

Ранее определился первый финалист play-off НБА. «Нью-Йорк Никс» всухую — 4:0 — обыграл «Кливленд Кавальерс» и впервые с 1999 года пробился в решающую стадию.

Подробнее о первом финалисте play-off НБА — в материале «Ъ» «''Никс''-фактор».

Таисия Орлова