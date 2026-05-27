Когда вы в последний раз общались с соседями? Есть ли между вами доверие? Готовы ли вы участвовать в совместном деле с кем-либо из жильцов вашего квартала? Недавно подобные вопросы в рамках исследования задал людям Американский институт предпринимательства. Хотя бы несколько раз в неделю с соседями общаются около 25% молодых взрослых в возрасте от 18 до 29 лет. И это драматично мало — в 2012 году этот показатель достигал 59%. Социальная активность снижается, и это влечет за собой экономические издержки, пишет Fortune.

Опрос Gallup показал, что американцы, у которых отсутствует благоприятная среда для общения в сообществе или надежные соседи (к которым можно обратиться в случае трудностей), реже имеют хорошие финансовые показатели. И все это имеет накопительный эффект. Респонденты, которые не считают своих соседей надежными, примерно на 20% реже чувствуют, что контролируют свое финансовое будущее. Крепкие же связи часто дают доступ к жилью или перспективе трудоустройства.

Общество постепенно превращается в среду, полную недоверчивых и недружелюбных незнакомцев.

Люди меньше хотят затевать small talk, больше сидят дома и реже выходят ради совместного досуга. Дал эффект и удаленный формат работы — опрос Resume Builder показывал, что около четверти дистанционных работников заявили об ухудшении своих социальных навыков. А выходить порой некуда: либо поблизости вообще нет парков и общественных центров, либо есть только дорогостоящий досуг вроде кафе и баров.

Падение уровня дружелюбия напрямую влияет на бизнес, напоминают аналитики. Социальный капитал конкретного района — это коллективная ценность. Например, эффективность кредитов предприятиям в США в период пандемии оказалась выше там, где было активное местное сообщество.

Гордость за свой район, взаимопомощь, обмен знаниями — все это помогло малому бизнесу выжить и продолжить расти.

Есть и что-то хорошее в недавнем опросе: 72% взрослых считают свое сообщество достойным каких-либо инвестиций, особенно когда соседи делают нечто, вызывающее доверие. Видимо, к малому бизнесу это тоже относится.

Яна Лубнина