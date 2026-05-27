Bild: руководство ХДС/ХСС обсуждает отставку Мерца

Руководство правящего блока христианских демократов (ХДС/ХСС) обсуждало возможность отставки канцлера Фридриха Мерца из-за проблем с реформами и исторически низких рейтингов. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: AP Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: AP

По информации издания, никто пока не строит конкретные планы отставки, речь идет об изучении в узких кругах такой возможности. Все участники обсуждений осознавали высокие политические риски для партии в случае смены канцлера, сообщили источники. По сведениям Bild, руководство партии старается не критиковать открыто господина Мерца из опасений реакции в прессе. Вместо этого обмен мнениями в основном происходит в онлайн-чатах.

Как отмечает издание, для замены канцлера необходима поддержка партнеров ХДС/ХСС по правящей коалиции — социал-демократов. Однако, по информации Bild, недовольство СДПГ господином Мерцем настолько велико, что высокопоставленные члены парламентской фракции также рассматривают сценарий замены канцлера.

Мнения собеседников Bild разошлись в оценке того, легко ли Фридрих Мерц согласится уйти в отставку. Один источник заявил, что канцлер внимательно следит за настроениями общественности и может сдаться, если основные реформы потерпят неудачу. По словам другого собеседника, господин Мерц не покинет добровольно пост, за который так упорно боролся.

По данным опроса ARD DeutschlandTrend на конец апреля, 84% немцев недовольны работой правящей коалиции. Только 20% немцев убеждены, что блок ХДС/ХСС и СДПГ может обеспечить устойчивость системы соцобеспечения, и 26% — что правительству удастся стабилизировать экономику.