Фридрих Мерц остался на второй год

6 мая исполнится ровно год с того памятного момента, когда канцлер Фридрих Мерц впервые в истории был избран только со второй попытки. Его бравые инициативы в большинстве своем так и не реализованы, а недовольство правительством достигло 84%. Вечные распри между христианскими демократами и социал-демократами уже привели к дискуссии о том, что коалиция не доживет до выборов 2029 года, но альтернативы кажутся критикам еще хуже.

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Всеобщие выборы в ФРГ в феврале 2025 года достаточно легко принесли лидеру христианских демократов Фридриху Мерцу желанную победу. Затем начались переговоры с Социал-демократической партией, которые, по мнению наблюдателей, шли далеко не так гладко.

Это проявилось при голосовании, когда 12 депутатов Бундестага от правящей коалиции отказались назначить Фридриха Мерца канцлером с первого раза.

Несколько часов переговоров устранили это недоразумение, однако случившаяся осечка оставила отпечаток на дальнейшем взаимодействии блока христианских и социальных демократов со своим младшим партнером.

Не прошло и месяца, как в медийное пространство начали просачиваться сообщения о разногласиях внутри коалиции, которые затем неоднократно подтверждались в ходе публичных выпадов партнеров в адрес друг друга. Пенсионная и налоговая реформа, военная служба, социальные гарантии, медицина и даже рядовое назначение судей в Конституционный суд становились предметом ожесточенных дебатов.

А за неделю до первой годовщины создания правительства Фридрих Мерц и его вице-канцлер и сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль на всю страну принялись выяснять, кричал ли канцлер на вице-канцлера во время закрытого заседания коалиционного комитета на вилле Борзиг в апреле или нет.

Обеспокоенность судьбой правительства уже открыто высказывают ключевые политики правящего блока.

Лидер фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан во время заседания парламентской группы в конце апреля публично заявил, что коалиция «потеряла опору», а депутат от ХДС Кристиан фон Штеттен и вовсе сделал прогноз о том, что правительство ХДС/ХСС—СДПГ «точно не продержится» до 2029 года. Причина — в несовместимости партий. С ним согласны 60% немцев.

Для таких опасений есть все основания: последний опрос ARD DeutschlandTrend показал, что 84% немцев недовольны работой правящей коалиции. Причина — в глубоком неверии в способность правительства решать насущные проблемы общества. Только 20% немцев убеждены, что блок ХДС/ХС и СДПГ может обеспечить устойчивость системы соцобеспечения и 26% верят, что правительству удастся стабилизировать экономику.

И сам канцлер, и ключевые политики из обоих лагерей стремительно теряют рейтинги. Мерца поддерживает 21% немцев, Клингбайля — 18%. Второго сопредседателя СДПГ и министра труда Барбель Бас — 15%.

Единственной популярной фигурой в правительстве по-прежнему остается министр обороны, социал-демократ Борис Писториус с 49% поддержки.

В обоих лагерях все чаще слышатся призывы к выходу из коалиционного соглашения. Сторонники Мерца считают, что правительство меньшинства стало бы лучшим вариантом по сравнению с беспомощной «большой коалицией».

Среди социал-демократов выход из коалиции рассматривают как вопрос политического выживания: на земельных выборах в Баден-Вюттенберге в начале марта партия еле-еле прошла в парламент, а на выборах в Рейнланд-Пфальце в конце марта потеряла традиционное лидерство.

Сценарий распада правительства не входит в планы канцлера. «Я говорю это всем нашим сторонникам: забудьте о надеждах на формирование правительства меньшинства, которое поддержит "Альтернатива для Германии". При мне этого не произойдет»,— сказал Фридрих Мерц 3 мая в ходе часового программного интервью ARD.

Он также напомнил и социал-демократам, что в Германии нет «левого большинства», и предложил им придерживаться коалиционного соглашения. Вину за разлад канцлер возложил на них же и прямо обозначил, что ожидает больших компромиссов, чем прежде. Ряд колумнистов уже расценили его выпад как начало нового витка внутрикоалиционного противостояния.

Сам сценарий распада коалиции и его последствий, подобно мощному клею, удерживает вместе заклятых партнеров. Рейтинги ХДС и СДПГ за последний год сильно просели, а «Альтернатива для Германии» (АдГ), которую Фридрих Мерц стремился задавить, стала несомненным лидером во всех опросах.

Сейчас рейтинг крайне правых достигает 27–28%, хотя на выборах в феврале 2025 года партия получила 20,8% голосов. ХДС же упала с февральских 28% до 23–24% в опросах.

Социал-демократы опустились с 16,4% до 12–13% текущего рейтинга. Если бы правящая коалиция формировалась в мае этого года, совместно она не набрала бы и 40% поддержки.

В таких условиях перспектива новых выборов с явным лидерством крайне правых для центристских партий, которые позиционировали себя последним оплотом немецкой демократии, выглядит пугающе.

Формирование новой коалиции без выборов тоже рассматривается как тупиковый путь: ХДС еще в 2018 году письменно запретила себе сотрудничество с АдГ и «Левыми», а сформировать новое большинство без участия какой-либо из этих двух партий сейчас невозможно. И единственное, что остается, это пытаться спасти дисфункциональный союз с социал-демократами, отдельные успехи которого остаются не замеченными немецкими избирателями из-за вечного шума межпартийных дрязг.

Вероника Вишнякова