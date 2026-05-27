Цена нефти Brent опустилась ниже $93 впервые с 21 апреля

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent впервые с 21 апреля торговались дешевле $93 за баррель. Согласно данным биржи ICE, в 11:52 мск стоимость достигла $92,88 за баррель. После небольшой коррекции выше $93 цена опустилась до $92,97. В 12:55 мск фьючерсы Brent торгуются в районе $93,3.

Brent начала дорожать после начала военной операции США и Израиля против Ирана. В конце марта фьючерсы Brent достигали почти $120 за баррель. 24 мая президент США Дональд Трамп заявлял, что стороны почти согласовали проект соглашения, его остается только утвердить. Сегодня в Иране подтвердили продолжение непрямых переговоров.