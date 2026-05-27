Пасечники Ставропольского края направили обращение президенту России, заявив о массовой гибели пчел в 25 хозяйствах после обработки рапсовых полей пестицидом. Ущерб, по их словам, превысил 30 млн руб. Аграрии зачастую не соблюдают все предписанные нормы при обработке цветочных культур химикатами. Если уведомление об обработке полей поступает поздно или содержит неполную информацию — без сроков токсичности и класса опасности препарата — то пасечникам крайне сложно защитить свои ульи. Как пояснил «Ъ-Кавказ» ассистент кафедры гуманитарных наук Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового Университета при Правительстве РФ Ярослав Климов, массовая гибель пчел опасна не только для пасечников, но и для сельского хозяйства региона в целом — особенно для урожая овощей, фруктов, ягод и семеноводства.



«Массовая гибель пчел после обработки рапсовых полей пестицидами — это острая и, к сожалению, не новая проблема для Ставропольского края. Пасечники регулярно сталкиваются с тем, что аграрии проводят химическую обработку в период активного цветения, когда пчелы наиболее уязвимы.

По действующим нормам аграрии обязаны соблюдать несколько ключевых правил: проводить обработку пестицидами только в вечернее или ночное время, когда пчелы не летают, обязательно уведомлять пасечников в радиусе 5–7 км минимум за 2–3 дня, а также использовать препараты с низким классом опасности для пчел.

Однако чаще всего нарушения происходят именно из-за несоблюдения этих требований: обработка ведется днем, уведомления приходят слишком поздно или вообще не содержат информации о классе опасности и сроке токсичности препарата.

Защитить ульи в таких условиях крайне сложно. Если уведомление поступает за несколько часов до обработки или содержит неполные данные, пчеловод физически не успевает закрыть летки, вывезти пасеку или организовать укрытие.

Многие пытаются использовать специальные сетки или препараты-репелленты, но их эффективность в случае мощной обработки остается низкой.

Доказать причинно-следственную связь между обработкой и гибелью пчел реально, но сложно. Для этого необходимо провести лабораторную экспертизу пчел и меда на содержание пестицидов, зафиксировать время и место обработки, а также иметь подтверждение, что пчёлы летали именно на эти поля. При наличии всех документов пасечники имеют право требовать компенсацию через суд или в досудебном порядке, однако на практике процесс часто затягивается на месяцы.

Массовая гибель пчел опасна не только для пасечников. Пчелы — ключевые опылители. Их исчезновение напрямую влияет на урожайность овощей, фруктов, ягод, подсолнечника, рапса и многих других культур. По оценкам специалистов, потеря 30–40% пчелиных семей в регионе может привести к снижению урожайности на 15–25% уже в следующем сезоне.

Для предотвращения таких случаев нужны системные меры. В первую очередь — обязательное электронное оповещение всех зарегистрированных пасек за 5 дней до обработки с указанием препарата, его класса опасности и срока токсичности.

Также необходимо ввести жесткие ограничения на обработку цветущих культур в дневное время и усилить контроль за применением пестицидов. Важно развивать культуру взаимодействия между аграриями и пчеловодами, включая создание буферных зон и совместное планирование обработок. Без таких изменений ситуация будет повторяться ежегодно, нанося ущерб и пчеловодам, и сельскому хозяйству региона в целом».