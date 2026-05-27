В Ижевске пройдет шестой митинг пострадавших от застройщиков частных домов

Шестой согласованный митинг пострадавших от недобросовестных застройщиков в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС) состоится в Ижевске 30 мая. Как «Ъ-Удмуртии» сообщили организаторы собрания, аналогичные мероприятия пройдут и в других городах РФ.

«Мы все оформили льготную ипотеку на ИЖС — государственную программу поддержки, — а остались без домов. На участках — лишь пустота. 90% <...> средств уходили застройщикам сразу при оформлении ипотеки согласно требованиям банка. Данные средства были выведены недобросовестными застройщиками, а люди остались без домов и с ипотекой на 30 лет»,— объясняют проблематику организаторы.

Митингующие среди прочего планируют записать обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они требуют уравнять их в правах с пострадавшими дольщиками многоквартирных домов (МКД) и компенсировать ущерб с учетом роста цен.

Напомним, митинги пострадавших от застройщиков в сфере ИЖС проходят в Удмуртии уже более года. На последнем, состоявшемся 28 января, собралось 20 человек. Основное недовольство митингующих, оставшихся с недостроями при необходимости выплачивать ипотеку, связано с банковской сферой. По словам митингующих, необходимо законодательно закрепить меры поддержки пострадавших в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по договору подряда до введения механизма эскроу-счетов. Он был запущен в марте 2025 года.

Напомним, по подсчетам пострадавших, жертвами недобросовестных застройщиков в Удмуртии стало около 120 семей, общий ущерб превышает 500 млн руб. Они регулярно выходят на согласованные митинги. Подобное происходит и в других городах страны. Одно из самых громких уголовных дел в сфере ИЖС в Удмуртии связано с застройщиком «Снип-Строй», от которого, по данным следствия, пострадало 60 жителей республики. Предполагаемый ущерб — около 166 млн руб. В январе был открыт прием заявлений для включения в реестр пострадавших. По последним данным, в него входит более 110 жителей Удмуртии.

