Золотой актив не нашел покупателя

Акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) рухнули на 10% из-за того, что власти уже второй раз не смогли продать свою долю в компании. На актив стоимостью 162 млрд руб. претендовал только один покупатель, заявку второго отклонили. В итоге Росимущество признало очередной аукцион несостоявшимся.

Группа компаний ЮГК — одна из крупнейших на рынке добычи металлов в России. Их запасы оцениваются в 46 млн унций золота. В собственности Росимущества находятся 2/3 акций организации и еще девять юрлиц, которые входили в холдинг. Пакет стоимостью 162 млрд руб. достался государству летом 2025 года. Тогда суд по иску генпрокуратуры конфисковал доли основного акционера Константина Струкова. По версии обвинения, бизнесмен незаконно получил группу компаний в конце 90-х, используя свое положение в органах власти.

Только в середине апреля 2026 года Минфин объявил, что выставит на аукцион госпакет ЮГК. Но, как считает президент «Опоры России» Александр Калинин, в нынешних условиях найти покупателя почти невозможно:

«Этот актив очень сильно диверсифицирован: в него входят гостиничная и офисная недвижимость, а также добыча. Кроме того, у него чрезвычайно завышена оценка, а долговая нагрузка высокая. Поэтому банки не хотят предоставлять под это кредитное плечо».

Ожидалось, что госпакет ЮГК достанется новому владельцу еще 18 мая по итогам первых торгов. Тогда организаторы просили внести 20% от стартовой цены для участия в аукционе, а это больше 3 млрд руб. Но актив никого не заинтересовал. Через неделю формат аукциона сменили на голландский — конкурс начинается с максимальной стоимости, которая идет на понижение.

Нашелся только один покупатель, заявили в Росимуществе. Второму претенденту отказали: он не внес задаток. А для проведения аукциона необходимо минимум две зарегистрированные заявки. К следующему раунду формат могут сохранить, причем покупателя актива государство постарается найти заранее, говорит партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко:

«Клиент может появиться в процессе переговоров — так всегда или почти всегда бывает. Махинации с торгами, к сожалению, не дают того эффекта, которого ждет государство. Хочется продать актив по оптимальной для себя цене, и они будут ее понижать. При этом долго держать ПАО государство не может, так как рынок понимает: компания теряет стоимость».

Впрочем, не только цена госпакета ЮГК может отталкивать потенциальных покупателей, говорят собеседники “Ъ FM”. Государство уже несколько раз высказывало претензии к компании. Например, в 2024 году власти на три месяца остановили работы в четырех карьерах фирмы якобы из-за нарушений правил безопасности. Все это не прибавляет оптимизма инвесторам, говорит вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский:

«У нас есть понимание, что золото будет расти в цене на мировом рынке, но нет понимания, как этот бизнес будет устроен в России. К вам могут прийти госорганы, которые заявят, что вы неправильно ведете бизнес с точки зрения экологии или неправильно добываете золото. Насколько новые владельцы готовы вкладываться в экологию? Здесь есть корпоративные риски».

Кроме того, нерешенным остается вопрос с выкупом бумаг у инвесторов. Осенью 2025 года, после передачи актива государству, Центробанк потребовал от Росимущества как от нового владельца сделать предложение о выкупе бумаг у миноритариев. Однако этого так и не произошло, и теперь частные инвесторы могут остаться в минусе, говорит независимый промышленный эксперт Максим Худалов:

«Те инвесторы, которые рассчитывали, что у них выкупят бумаги по более высокой оценке, предложенной Росимуществом, сейчас, конечно, разочарованы. Большая вероятность, что следующая итерация продажи актива пойдет по более низкой цене, а логика подсказывает, что снижение ожидается в районе 20-30%. Возникает риск, что те же средства можно подержать в облигациях и гарантированно получить более высокую доходность. Это не будет добавлять оптимизма в стоимость бумаг компании».

По итогам торгов 26 мая акции ЮГК опускались ниже 60 коп. за бумагу. Впрочем, запас прочности еще есть. Летом, после передачи актива государству, котировки опускались до 46 коп.

Владислав Викторов